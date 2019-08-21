В Петербурге задержали четвертого футбольного фаната за драку с омоновцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали четвертого болельщика в рамках уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти после драки с сотрудниками ОМОН на футбольном матче в начале августа в Петербурге, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

"Еще один фигурант дела задержан", - сказал собеседник агентства.

В начале августа в Петербурге в перерыве игры "Зенита" и "Краснодара" произошел конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в соцсетях. В стычке получили травмы два сотрудника ОМОН.

Ранее в рамках уголовного дела были задержаны еще три человека. К административной ответственности были привлечены 17 человек.