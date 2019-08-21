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Жителя Тверской области арестовали по подозрению в педофилии

От действий мужчины пострадали две малолетние девочки

ТАСС, 21 августа. Мужчина, совершивший насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек, арестован в Торжке Тверской области, сообщила в среду пресс-служба регионального управления СК.

"Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов СК РФ по Тверской области с коллегами из областного УМВД в считанные часы на территории города Торжка Тверской области был установлен и задержан фигурант. Суд удовлетворил ходатайство следователя СК и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 18 августа в Торжке подозреваемый совершил в отношении двух малолетних девочек насильственные действия сексуального характера и скрылся с места преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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