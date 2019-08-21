Суд продлил домашний арест главе департамента "Рольфа" Анатолию Кайро

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок домашнего ареста директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро, обвиняемому по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста Анатолию Кайро подлежит удовлетворению", - огласил постановление судья Артур Карпов. Срок домашнего ареста обвиняемому установлен до 25 ноября.

28 июня Басманный суд постановил, что гражданин Украины Кайро будет находиться под домашним арестом в своей московской квартире. Суд в среду сохранил наложенные ранее на обвиняемого ограничения: ему запрещено общаться с другими фигурантами дела и совершать прогулки.

Уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) возбуждено в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, который находится за пределами России, и ряда ее руководителей. Кайро стал первым задержанным по делу, всего по нему проходят пока четыре человека.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. В результате чего, считает следствие, на счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей. Согласно позиции защиты, оспариваемая следствием сделка была законной, в ходе нее было куплено имущество, соответствующее его реальной стоимости.

Позиции сторон

Следователь в суде мотивировал свое ходатайство тем, что завершить предварительное следствие невозможно, необходимо допросить около 20 сотрудников компании "Рольф" и установить местонахождение фигурантов, объявленных в розыск. По словам представителя СК, в рамках уголовного дела проведены 30 обысков, изъята документация.

Прокурор назвал ходатайство следствия "достаточно обоснованным".

Защита обвиняемого просила отказать следствию и избрать Кайро иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Так, адвокаты предложили за своего подзащитного залог в размере 20 млн рублей, настаивая на том, что выдвинутые против него обвинения говорят о совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности. Адвокаты также попросили в случае продления срока домашнего ареста разрешить Кайро ежедневные четырехчасовые прогулки, а также общаться по телефону с работниками и должностными лицами "Рольфа" в связи с его трудовой деятельностью.

Кайро выступил в суде против продления ему меры пресечения, сославшись на проблемы со здоровьем, необходимость оказывать помощь проживающей в Киеве маме и находящейся на иждивении восьмилетней дочери. "Я ранее не судим и считаю себя добропорядочным гражданином", - подчеркнул обвиняемый.