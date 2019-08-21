Пять человек пострадали в ДТП на Кубани

СОЧИ, 21 августа. /ТАСС/. Две машины столкнулись в среду утром на трассе М4 "Дон" в районе села Молдовановка Туапсинского района Краснодарского края, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Lifan, двигавшемся во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили пять человек. Это водители обоих транспортных средств, а также пассажиры автомобиля Lifan, в числе которых двое несовершеннолетних детей. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.