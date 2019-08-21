Рабочий погиб при очистке хранилища нефтепродуктов в Рязани

ТАСС, 21 августа. Один рабочий погиб и двое госпитализированы из-за отравления при очистке хранилища нефтепродуктов на территории бывшего завода "Химволокно" в Рязани. Проводится доследственная проверка, сообщило в среду на своем сайте управление СК по Рязанской области.

"Вечером 20 августа 2019 года произошло отравление трех работников на территории бывшего завода "Химволокно". Один из пострадавших, 1993 года рождения, скончался на месте происшествия, двое других госпитализированы. По предварительным данным, мужчины выполняли работы по очистке емкостного хранилища от остатков нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Следователями проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.