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СМИ: двое россиян пострадали в результате взрыва газового баллона на севере Германии

По данным газеты Uelzener Presse, всего в результате взрыва пострадали четыре человека

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Четыре человека, включая двух россиян, пострадали в результате взрыва баллона с газом на севере Германии. Об этом сообщила газета Uelzener Presse.

По ее данным, инцидент произошел еще 18 августа вечером в городе Хитцаккер (федеральная земля Нижняя Саксония). По неизвестной пока причине загорелся и затем взорвался 11-килограммовый газовый баллон. Ожоги разной степени тяжести получили 18-летний и 24-летний россияне - участники молодежной образовательной программы, а также 21-летний гражданин Танзании и 80-летняя немка.

Для спасения пострадавших были задействованы два вертолета скорой помощи.

Комментарием генконсульства РФ в Гамбурге ТАСС пока не располагает.

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