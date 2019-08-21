Суд в Кирове отправил в колонию на 1,5 года водителя сервиса BlaBlaCar за смертельное ДТП

КИРОВ, 21 августа. /ТАСС/. Суд в Кировской области отправил в колонию на полтора года жителя Казани - водителя сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar, по вине которого в результате произошедшего в 2017 году ДТП погибла женщина. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"В Кировской области по требованию прокуратуры суд апелляционной инстанции усилил наказание 21-летнему водителю интернет-сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar, виновному в смертельном ДТП. Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда назначила осужденному наказание в виде реального лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года. Отбывать основное наказание осужденный будет в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 9 октября 2017 года 21-летний житель Казани, управляя автомобилем Mitsubishi Grandis, столкнулся с автомобилем "КамАЗ" с прицепом, который двигался в попутном направлении в Верхошижемском районе Кировской области. В результате ДТП одна из пассажирок автомобиля получила смертельные травмы.

Советский районный суд Кировской области признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") и назначил наказание в виде лишения свободы условно. Сторона гособвинения обжаловала приговор в Кировском областном суде, в итоге судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор, исключив указание о применении ст. 73 УК РФ ("Условное осуждение").