ФТС опровергла свою причастность к пресечению канала пересылки наркотиков по почте

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба России (ФТС) опровергла участие Центральной оперативной таможни в пресечении канала пересылки наркотиков через сеть почтовых отделений. Об этом в среду сообщила пресс-служба ФТС.

"Не соответствует действительности распространенная 20 августа пресс-службой Почты России информация об участии Центральной оперативной таможни в пресечении канала пересылки наркотических средств через сеть почтовых отправлений, а также в изъятии более 100 кг запрещенных к обороту средств", - говорится в сообщении пресс-службы.

20 августа пресс-служба почтового оператора сообщила, что сотрудники службы безопасности ФГУП "Почта России" и Центральной оперативной таможни ФТС РФ пресекли канал пересылки наркотиков через сеть почтовых отделений, изъято более 100 кг запрещенных средств, возбуждено уголовное дело. По информации пресс-службы, основным фигурантом по возбужденному уголовному делу будет проходить врач-химик, организовавший лабораторию по производству наркотических средств в жилой квартире многоквартирного дома.