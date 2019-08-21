Подозреваемый в убийстве жены челябинский депутат законно владел оружием

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Депутат Локомотивного городского округа Челябинской области Азат Зарипов, задержанный по подозрению в убийстве своей жены, законно владел охотничьим оружием, из которого была застрелена женщина, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управления СК по региону.

"Охотничье оружие подозреваемого было зарегистрировано соответствующим образом", - сказали в пресс-службе, добавив, что следствие намерено настаивать в суде на аресте Зарипова.

По версии следствия, депутат в ночь на 21 августа во время бытовой ссоры с женой выстрелил в нее из охотничьего ружья. Женщина погибла. Возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан.

Зарипов является членом "Единой России". В партии заявили, что приостановят его членство на время следствия.