Источник: четыре человека задержаны после стрельбы в Краснодаре

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Четыре человека задержаны в среду после ночной стрельбы в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Четыре человека задержаны по делу", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что задержанные - уроженцы Дагестана и Чечни.

Источник ранее сообщал, что подозреваемых объявили в розыск.

"Отдел полиции по Центральному округу города Краснодара разыскивает автомобиль Lada Priora белого цвета. Данные [объявленные в розыск] лица могут быть вооружены", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что после стрельбы разыскивают молодых людей 1991 и 1994 годов рождения, а также ряд неустановленных лиц.

В ночь на среду на одной из улиц Краснодара произошла перестрелка. Один из пострадавших погиб, общее число пострадавших в правоохранительных органах пока не называют. Возбуждено уголовное дело.