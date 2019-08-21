Фонд защиты национальных ценностей обратился в СК в связи с задержанием россиян в Ливии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Фонд защиты национальных ценностей обратился в Следственный комитет России в связи с незаконным задержанием в Ливии двух его сотрудников, граждан РФ, сообщил журналистам в среду президент фонда Александр Малькевич.

"Мы в понедельник подали заявление в Следственный комитет с просьбой привлечь неустановленных лиц по статье "Похищение человека", - сказал Малькевич.

5 июля Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух российских сотрудников фонда Максима Шугалея и Самера Хасана Али. По его словам, им предъявлено обвинение по факту якобы имевшего место вмешательства в выборы. В настоящее время они находятся в тюрьме в пригороде Триполи.