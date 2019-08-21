Генпрокуратура просит суд изъять имущество семьи полковника ФСБ Черкалина

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина на 6,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В соответствии с федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в Головинский районный суд Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства 5 квартир, 2 загородных домов, 6 земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв. метров, 14 нежилых помещений, 2 автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 млрд рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.