Родственники убитого дочерьми Хачатуряна подали к его супруге иск о клевете

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сестра Михаила Хачатуряна и ее супруг подали в Солнцевский суд Москвы гражданский иск о защите чести и достоинства на 1 млн рублей. Как сообщила ТАСС представляющая их интересы адвокат Юлия Нитченко, ответчиком по иску заявлена супруга Михаила.

"Наира Хачатурян и ее муж Геннадий Мусаэлян только что подали гражданский иск за клевету в Солнцевский районный суд в отношении матери дочерей Аурелии Дундук. Родственники Михаила требуют возмещения морального вреда в размере 1 млн рублей", - сказала юрист.

Как следует из искового заявления, Аурелия на "Первом канале" в программе "На самом деле" публично заявила о том, что Михаил Хачатурян в 1996 году применил к ней насильственные действия сексуального характера, в следствие чего она забеременела и родила сына Сергея. "Затем выяснилось, что Сергей Хачатурян не является сыном Михаила. Следовательно, ее заявление на телевидении не соответствует действительности и наносит моральный ущерб родственникам и репутации семьи", - следует из иска, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Кроме того, родственники Михаила подали соответствующее заявление в ОВД "Останкинское". "Здесь уже решение о возбуждении уголовного дела будет принимать прокурор, и он будет подавать иск уже в мировой суд", - уточнила адвокат Нитченко.

Расследование дела

Расследование уголовного дела об убийстве в июле 2018 года Михаила Хачатуряна уже завершено. Обвиняемые и их адвокаты знакомятся с 30 томами уголовного дела. Сроки следствия и ограничения определенных действий, наложенных судом на девушек, истекут в конце октября, после чего материалы будут представлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы действиями Михаила Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца.