Россиянин с задержанного в Ливии танкера назвал ужасными условия содержания в тюрьме

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Капитан задержанного в Ливии три года назад танкера "Теметерон" Владимир Текучев, который был осужден судом в Триполи по обвинению в контрабанде нефти и освобожден в июле, охарактеризовал условия содержания в ливийской тюрьме как ужасные. В среду он принял участие в пресс-конференции "Работа по освобождению задержанных в Ливии граждан России".

"Заключенные находятся в камерах примерно 11-12 кв. м в количестве 27 человек, иногда количество увеличивается по желанию администрации тюрьмы. Без каких-либо спальных принадлежностей, спали на бетоне, на всех нас было выделено два солдатских одеяла. Условия содержания ужасны, я потом разговаривал с людьми, с ливийцами, они мне показали следы пыток на руках, ногах, очень много инвалидов содержится в тюрьме", - сказал Текучев.

По словам капитана, содержание в таких условиях отрицательно сказалось на его здоровье, у него диагностировали цистит и проблемы с пищеварением. Текучев также отметил, что некоторые члены экипажа танкера "Теметерон" подвергались в тюрьме избиениям, однако в отношении него самого пытки не применялись.

Капитан также рассказал об обстоятельствах задержания танкера, сообщив, что у всех членов экипажа были украдены мобильные телефоны и деньги.

"На скоростных бортах подошла группа людей, без объявления и выхода на связь поднялись на борт, арестовали всех членов экипажа. Я и второй помощник были на мостике, всех остальных вывели на палубу, выставили вдоль борта, как заложников. Все вещи были конфискованы, а по факту украдены у нас, включая деньги, технику, мобильные телефоны", - подчеркнул Текучев.

Проверка ООН

Ассоциация юристов России направит в комитет по правам человека ООН обращение с просьбой проверить тюрьму Майтига в пригороде Триполи, где содержался Текучев и где избивают заключенных. Об этом сообщил в среду член ассоциации Николай Столярчук.

"Обращение будет от имени Владимира [Текучева], обращаться мы будем прежде всего в комитет по правам человека ООН. Сейчас у нас недостаточно доказательной базы для того, чтобы привлечь лиц, которых мы считаем виновными, к международному уголовному суду. Мы хотим начать свой долгий путь, чтобы доказать, что в Ливии и конкретно в Триполи сейчас нарушаются элементарные права человека", - сказал Столярчук.

Он надеется, что комитет "отправит своих сотрудников для проверки сложившейся ситуации". "Мы получим доказательную базу, чтобы добиться создания специального трибунала либо чтобы передать дела этих лиц в международный уголовный суд", - сказал Столярчук. Он добавил, что цель данного обращения - привлечь к ответственности тех лиц, кто "владеет данной тюрьмой, непосредственно совершает убийства и способствует этому ради сохранения своей власти".

Задержание танкера

Танкер "Теметерон" был задержан в ночь с 28 на 29 июня в 17 морских милях от ливийского побережья по обвинению в контрабанде нефти. В составе экипажа находились трое россиян, пятеро граждан Украины и один гражданин Греции. Судно принадлежит греческой фирме, но работало под флагом Белиза.

Большинство членов экипажа весной 2017 года было освобождено. Суд Триполи в октябре 2018 года приговорил двух членов экипажа танкера "Теметерон" (капитана Текучева и старпома Сергея Самойлова) к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения. В конце июля они были освобождены и вернулись в Россию.