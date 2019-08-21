Задержанный в Тверской области за финансирование терроризма приговорен к 10 годам колонии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Приговор задержанному сотрудниками УФСБ по Тверской области уроженцу Центральной Азии вступил в законную силу, мужчина за причастность к финансированию терроризма получил 10 лет колонии строгого режима. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального УФСБ.

"Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении уроженца Центральной Азии Бобажонова Темурбека Уктам угли 1994 года рождения, причастного к финансированию террористической деятельности. Его деятельность была пресечена управлением Федеральной службы безопасности России по Тверской области. В результате расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), доказана причастность фигуранта к финансированию деятельности запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 22 марта в Твери выездной коллегией Московского окружного военного суда Бобажонов был приговорен к десяти года колонии строгого режима.

"Приговор был обжалован. 21 августа Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность вынесенного обвинительного приговора, оставив его без изменения", - уточняется в сообщении.