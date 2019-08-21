В шахте на Урале произошло обрушение породы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Один человек заблокирован в шахте "Ново-Кальинской" в Североуральске Свердловской области после обрушения породы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Произошло небольшое обрушение породы в шахте в Североуральске. Один человек заблокирован", - сказал собеседник агентства.

Шахта "Ново-Кальинская" - предприятие по добыче бокситовой руды в поселке Калья Североуральского городского округа Свердловской области. Входит в состав ОАО "Севуралбокситруда" (СУБР).

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