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Обновлено 

В шахте на Урале произошло обрушение породы

Один человек заблокирован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Один человек заблокирован в шахте "Ново-Кальинской" в Североуральске Свердловской области после обрушения породы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Произошло небольшое обрушение породы в шахте в Североуральске. Один человек заблокирован", - сказал собеседник агентства.

Шахта "Ново-Кальинская" - предприятие по добыче бокситовой руды в поселке Калья Североуральского городского округа Свердловской области. Входит в состав ОАО "Севуралбокситруда" (СУБР).

Новость обновлена (15:51 мск) - добавлена информация в последнем абзаце

 

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