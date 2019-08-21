Причиной обрушения в шахте на Урале стал горный удар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Горный удар послужил причиной обрушения в шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске Свердловской области, в результате чего заблокирован один человек. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что в 16:40 (14:40 мск) в шахте "Ново-Кальинская", которая принадлежит ОАО СУБР (входит в холдинг РУСАЛ), на глубине 1040 метров произошел горный удар, в результате которого обрушилась горная порода. В шахте остался отсеченным один работник 1970 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Эвакуация рабочих из шахты "Ново-Кальинская" не проводилась, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Эвакуация рабочей смены из 56 человек не проводилась, шахта работает в штатном режиме. К месту направлены два отделения военизированных горноспасательных частей в количестве 15 человек", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. "Производится разбор завалов силами работников шахты и горноспасателей, на ликвидации последствий обрушения работает 23 человека", - говорится в сообщении.

Обрушение горной породы не повлияло на работу объекта, сообщил ТАСС официальный представитель компании - владельца шахты "Севуралбокситруда" по связям с общественностью в Уральском федерально округе Роман Лукичев.

"На предприятии создана комиссия для выяснения всех причин и обстоятельств инцидента. Шахта продолжает работу в штатном режиме", - сказал Лукичев.

Он также сообщил, что заблокированный сотрудник предприятия травмирован.

"21 августа на шахте, по предварительным данным, в результате горного удара, локального подземного землетрясения, при производстве горных работ травмирован сотрудник предприятия. Мужчина заблокирован, ведутся горноспасательные работы", - сказал Лукичев.

По данным прокуратуры, на месте работают сотрудники МЧС и спасатели предприятия, которые разбирают завалы. "По факту обрушения горной породы организована проверка. При наличии нарушении прокуратура примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавила собеседница агентства.

Шахта "Ново-Кальинская" - это предприятие по добыче бокситовой руды в поселке Калья Североуральского городского округа Свердловской области. Входит в состав ОАО "Севуралбокситруда".

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