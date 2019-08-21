Консульство РФ: россияне, пострадавшие в ФРГ при взрыве газа, находятся в клинике Гамбурга

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Граждане России, пострадавшие в результате взрыва газа в немецком городе Хитцаккер (федеральная земля Нижняя Саксония), находятся в отделении интенсивной терапии. Об этом в среду сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Гамбурге.

"Российские граждане, пострадавшие в результате взрыва газа, находятся в отделении интенсивной терапии ожогового центра гамбургской больницы BG Klinikum Hamburg", - отметил вице-консул Михаил Марин. "Мы отслеживаем их состояние и находимся с врачами данной клиники в контакте", - подчеркнул он.

Инцидент произошел еще 18 августа вечером. По данным газеты Uelzener Presse, четыре человека, включая двух россиян в возрасте 18 и 24 лет, пострадали в результате взрыва баллона с газом. Ожоги также получили 21-летний гражданин Танзании и 80-летняя немка.

Как сообщил ранее в среду корреспонденту ТАСС представитель полиции Люнебурга Кай Рихтер, "россияне получили самые тяжелые травмы и были по воздуху доставлены в клинику в Гамбурге". "По моим данным, они получили очень тяжелые ожоги", - отметил он.

"Мы начали расследование еще в воскресенье вечером", - сообщил Рихтер, отметив, что одной из причин взрыва мог стать дефект шланга газовой плитки. "Расследование пока продолжается, окончательных результатов еще нет", - добавил он.