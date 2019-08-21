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В результате обрушения породы в шахте на Урале травмирован рабочий

По словам представителя владеющей шахтой компании СУБР Романа Лукичева, мужчина заблокирован, на месте ведут горноспасательные работы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Рабочий травмирован в результате обрушения горной породы на шахте в Североуральске Свердловской области. Об этом в среду сообщил ТАСС официальный представитель владеющей шахтой компании "Севуралбокситруда" (СУБР) по связям с общественностью в Уральском федеральном округе (УрФО) Роман Лукичев.

"21 августа на шахте, по предварительным данным, в результате горного удара, локального подземного землетрясения, при производстве горных работ травмирован сотрудник предприятия. Мужчина заблокирован, ведутся горноспасательные работы", - сказал Лукичев.

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