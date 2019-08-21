В Чебоксарах девять человек пострадали при столкновении автобуса и троллейбуса

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Различные травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса и троллейбуса получили девять человек в Чебоксарах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашии.

Ранее в управлении ГИБДД по Чувашии сообщили о четырех пострадавших.

"В результате ДТП пострадало девять человек. Пять из них были доставлены на скорой помощи в Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи, еще четыре человека обратились в медучреждения самостоятельно", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что у всех пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести. "Всем пациентам назначено амбулаторное лечение. Они были отпущены домой после оказания необходимой помощи", - пояснила собеседница агентства.

По предварительной информации управления ГИБДД по Чувашии, виновником аварии стал водитель автобуса, который нарушил дистанцию. Движение на проспекте Яковлева, где произошло ДТП, не затруднено.