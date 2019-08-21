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Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье

Инцидент произошел в авиаклубе в Коломне

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня в 14:30 мск мужчина, имевший опыт парашютирования, осуществлял любительский прыжок в составе группы на территории авиационного спортивного клуба в Коломне. В связи с отказом системы парашют не раскрылся, мужчина принял меры к использованию запасного, однако в виду малой высоты избежать столкновения с землей не удалось. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщила Марковская.

По данному факту начата доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

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