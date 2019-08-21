Три человека погибли в ДТП в Курганской области

ТАСС, 21 августа. Две женщины и ребенок 2010 года рождения погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на территории Варгашинского района Курганской области. Еще три человека пострадали, среди них подросток, говорится в сообщении, распространенном управлением ГИБДД по Курганской области в среду.

"Сегодня в 16:35 (14:35 мск) на 310-м километре автодороги "Иртыш" произошло столкновение автомобилей Kia Rio и Kia Sportage. В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля Kia Rio - мальчик 2010 года рождения и женщина 1957 года рождения, а также пассажирка автомобиля Kia Sportage 1960 года рождения. Все погибшие пассажиры располагались на заднем пассажирском сиденье своих автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, также в результате аварии пострадали водитель Kia Rio и пассажир-подросток 2004 года рождения, а также пассажирка автомобиля Kia Sportage, все они были госпитализированы. "Девочка 2015 года рождения, находящаяся в детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сиденье автомобиля Kia Rio, в ДТП не пострадала, также не пострадал водитель автомобиля Kia Sportage 1951 года рождения, житель Тюменской области", - уточняется в сообщении.

ДТП произошло на федеральной трассе "Иртыш", движение не затруднено. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.