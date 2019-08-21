Криминалисты центрального аппарата СК выехали в Нижегородскую область на поиски девочки

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Криминалисты центрального аппарата СК направлены в Нижегородскую область для координации поисков пропавшей девочки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В Нижегородскую область, где 18 августа пропала 5-летняя девочка, выехали наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства для оказания помощи в поисках ребенка", - сообщили в СК.

Поиски ребенка ведутся в круглосуточном режиме.В них задействованы усиленные следственные группы, состоящие из сотрудников Следственного комитета со всей области, МВД, МЧС, Росгвардии, военнослужащих, волонтеров поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер" из разных регионов страны.

"Опытные следователи-криминалисты СК России используют различную криминалистическую технику, в том числе световую башню и квадрокоптер. К настоящему времени основные силы поисковых групп брошены к месту обнаружения следов обуви, оставленных, предположительно, пропавшим ребенком", - отметили в ведомстве.

Руководству областного следственного управления поставлена задача принять все необходимые меры к установлению причин и обстоятельств исчезновения девочки.

Девочка, приехавшая в село Степановка к родственникам, пропала днем 18 августа. Предположительно, она ушла в лес и не вернулась. По факту ее безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").