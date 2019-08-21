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Спасатели проверяют информацию о падении вертолета в Вологодской области

Оперативные службы направились на предположительное место аварии

ТАСС, 21 августа. Сообщение о падении вертолета в Вологодской области поступило в экстренные службы и правоохранительные органы, информация проверяется. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Информация о падении вертолета поступила в экстренные службы. На данный момент оперативные службы направляются на предположительное место падения, поступившая информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Также ТАСС запросил информацию об инциденте у управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, однако оперативного комментария пока не получил.

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РоссияВологодская область
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