Самолет Utair вернулся во Внуково из-за срабатывания датчика неубранных закрылков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, вылетевший из аэропорта Внуково в Ухту (Коми), вернулся в пункт вылета из-за срабатывания индикатора неубранного положения закрылков. Посадка прошла штатно, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Самолет рейсом Москва - Ухта вернулся во Внуково, потому что сработал индикатор неубранного положения закрылков. Для безопасности пилот принял решение вернуться. Посадка штатная, самолет исправен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, авиакомпания заменит самолет.

В пресс-службе Внуково ТАСС сообщили, что самолет в штатном режиме совершил посадку в аэропорту. "Никто не пострадал", - отметили в пресс-службе аэропорта.

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