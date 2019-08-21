Задержаны двое подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих подозреваемых в поджоге мужчины в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"По горячим следам сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в совершении данного деяния. В настоящее время они доставлены в ОМВД для проведения необходимых следственных и оперативных мероприятий", - сообщили в главке.

В среду около дома номер 19 по Касимовской улице неизвестные облили мужчину неустановленной жидкостью, подожгли его и скрылись. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, следователи также проводят доследственную проверку по факту поджога мужчины. По ее словам, потерпевший распивал спиртные напитки во дворе дома. Проходящий мимо житель района сделал ему замечание и облил горючей смесью мужчину, а также деревянную лавку и стол. Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.