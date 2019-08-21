ТАСС, 21 августа. Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В районе населенного пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области вертолет задел линию ЛЭП и упал в реку Суду", - сказали в пресс-службе.

В региональном главке МЧС в свою очередь уточнили, что погибший - пилот вертолета.

"Тело пилота вертолета найдено рядом с местом крушения. Он опознан", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в промежуток времени от 16:30 до 16:40 мск. По сообщению аварийно-спасательной службы области, двухместный вертолет упал в Суду в 10-15 м от берега, где глубина составляет примерно 3 м. Сейчас, как рассказал глава Нелазского сельского поселения, из реки торчит фрагмент вертолета.

По данным МЧС России, к ликвидации последствий аварии привлечено 44 человека и 15 единиц техники. Электроснабжение будет восстановлено силами аварийной бригады "Вологдаэнерго".

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на борту вертолета было два человека.

По данным дежурного диспетчера аэропорта Череповца, заявки на полеты на вертолете не поступали.

В новость внесены изменения (18:36 мск) - добавлены подробности.