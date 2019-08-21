Группировка по поиску девочки под Нижним Новгородом превысила 1 тыс. человек

ТАСС, 21 августа. Число участников поисков пятилетней девочки, которая в воскресенье ушла в лес у поселка Степановка Нижегородской области и не вернулась, превысило 1 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В поисках ребенка принимают участие более 1 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

В поисках участвуют сотрудники полиции, СК РФ, Росгвардии, МЧС, волонтеры и местные жители. Вечером в поселок прибыли пять кинологов из Татарстана со своими собаками, отметили в пресс-службе ведомства.

По данным поискового отряда "Лиза Алерт" в Нижегородской области, девочку ищут волонтеры, приехавшие из 17 российских городов - Москвы, Курска, Екатеринбурга, Владимира, Пензы, Ярославля и других. "Находятся следы, предположительно, детские, но пока ни один след подтвердить не удалось", - указано в сообщении, размещенном в группе "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".