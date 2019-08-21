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Прокуратура начала проверку после падения вертолета в Вологодской области

В результате инцидента погиб один человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Вологодская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента в области, где двухместный вертолет зацепил линию электропередачи и упал в реку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов и использования воздушного пространства по факту падения вертолета", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС ранее сообщили, что в результате инцидента погиб пилот, его тело уже обнаружено на месте ЧП.

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РоссияВологодская область
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