Прокуратура начала проверку после падения вертолета в Вологодской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Вологодская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента в области, где двухместный вертолет зацепил линию электропередачи и упал в реку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов и использования воздушного пространства по факту падения вертолета", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС ранее сообщили, что в результате инцидента погиб пилот, его тело уже обнаружено на месте ЧП.