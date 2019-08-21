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Информация об угрозе взрыва в БЦ "Город столиц" в Москве не подтвердилась

Специалисты не обнаружили взрывных устройств или взрывчатых веществ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Полицейские обследовали здание бизнес-центра "Город столиц" в международном деловом центре "Москва-Сити" после сообщения неизвестного об угрозе взрыва, информация не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские и кинологи после информации о минировании обследовали здание на Пресненской набережной, дом 8. Никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция ведет поиск анонимного заявителя.

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