{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил уголовное дело после падения вертолета под Вологдой

В результате инцидента погиб один человек

ТАСС, 21 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека" после падения вертолета в реку Суду в Вологодской области, сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказали в управлении.

В ведомстве добавили, что в данный момент СК устанавливает все обстоятельства происшествия, а также его причины.

В результате крушения погиб один человек. 

Теги
РоссияВологодская область
Группировка по поиску девочки под Нижним Новгородом превысила 1 тыс. человек
Кроме силовиков, в поисковой операции участвуют волонтеры из 17 городов страны
Читать полностью