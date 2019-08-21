СК возбудил уголовное дело после падения вертолета под Вологдой

ТАСС, 21 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека" после падения вертолета в реку Суду в Вологодской области, сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказали в управлении.

В ведомстве добавили, что в данный момент СК устанавливает все обстоятельства происшествия, а также его причины.

В результате крушения погиб один человек.