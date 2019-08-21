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В Подмосковье полицейские разыскивают сообщившего о падении легкомоторного самолета

Неизвестный ранее сообщил о падении легкомоторного самолета в Можайске

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Подмосковные полицейские ведут розыск неизвестного, который сообщил о падении легкомоторного самолета в Можайске. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, данная информация не подтвердилась.

"В Можайске поступило сообщение от мужчины о возможном падении легкомоторного самолета в районе села Борисово. В результате проверки следов падения не обнаружено, авиационные службы информацию не подтвердили", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские проводят проверку, ведется поиск сообщившего о происшествии.

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