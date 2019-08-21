В мэрии Краснодара назвали причину стрельбы, которая произошла в ночь на 21 августа

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Причиной стрельбы, которая произошла в Краснодаре в ночь на среду, стал бытовой конфликт, сообщается на сайте мэрии.

В ночь на среду на одной из улиц Краснодара произошла перестрелка. Один из пострадавших умер, общее число пострадавших в правоохранительных органах пока не называют. Возбуждено уголовное дело. По данным источника ТАСС, четыре человека - уроженцы Дагестана и Чечни - задержаны.

"Обстоятельства дела, которые известны к данному моменту, позволяют говорить о том, что конфликт носит исключительно бытовой характер", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы краевого центра Виталия Косенко.

В мэрии подтвердили, что во время стрельбы погиб 27-летний уроженец Дагестана. Со ссылкой на представителя Дагестана в Краснодарском крае Магомеда Нурудинова отмечается, что версии о межнациональном конфликте, которые озвучиваются, в частности, в социальных сетях, не соответствуют действительности.

"Уверен, следственные органы разберутся и дадут правовую оценку действиям всех участников драки. Другое дело, мы собираем молодых людей общины Дагестана, старейшин, мы вместе выработаем решения и примем меры, чтобы подобная ситуация не повторилась. Хочу обратиться к землякам, уважаемым дагестанцам, особенно к молодым людям. Мы все обязаны соблюдать законы Российской Федерации, быть выдержанными; мы, наши дети, наши внуки хотим жить в мире и согласии", - цитирует его слова пресс-служба мэрии.

Председатель краевой общественной организации "Чечено-ингушский культурный центр "Барт" Муслим Магомадов, по данным пресс-службы, отметил, что в национальных диаспорах стоит усилить разъяснительную работу с молодежью, особенно учитывая, что 1 сентября на учебу в Краснодар приедут студенты из горных городов и сел Кавказа. "Обращаюсь к молодым людям из Чечни и Ингушетии: ребята, пожалуйста, не поддавайтесь на эмоциональные выплески. Думайте о том, что скажут ваши родители о таком поведении. Легко сломать и свою, и чужую судьбу", - призвал он.