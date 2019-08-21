Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в Выборгском районе Петербурга. Как сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД в четверг, пострадали четыре человека, в числе которых двое детей.

"По предварительным данным, водитель Volkswagen 1977 года рождения, совершая поворот налево, не предоставил преимущество встречному транспорту и совершил столкновение с ВАЗ-2107 и автомобилем Datsun. В результате ДТП пострадали четыре человека в автомобиле Datsun - две девочки 2015 года рождения и 2007 года рождения, а также две женщины", - сказали в управлении.

Авария произошла на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Художников. Пострадавшие доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.