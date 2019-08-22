Две женщины погибли, одна пострадала в результате пожара в Саратове

ТАСС, 22 августа. Две женщины погибли, еще одна получила травмы при пожаре в частично расселенном доме в Саратове. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

"Пожар произошел в частично расселенном доме по улице Вольской, 8. Две женщины погибли: одна на пожаре, другая - в карете скорой помощи. И одна пострадала", - сказал представитель ведомства.

Площадь пожара составила, по предварительным данным, 600 кв. м.

Сигнал о возгорании в двухэтажном доме поступил в 01:51 по местному времени (00:51 мск). К настоящему моменту пожар ликвидировали. В тушении огня было задействовано 77 человек и 23 единицы техники. Специалисты устанавливают причину пожара.