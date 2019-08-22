В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии. Наличие и количество затопленных жилых домов уточняется.

"Сильный дождь лил в Находке всю ночь, выпало более 50 мм осадков, что стало основанием для введения режима ЧС. В пиковые часы ливневки не справлялись с таким объемом воды, особенно с учетом рельефа города, который отчасти расположен на возвышенностях, откуда потоки стекают вниз. В городе серьезно подтоплен участок возле крупного торгового центра, но жилых домов в том районе нет", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, комиссия ГО и ЧС собирает информацию о наличии и количестве подтопленного жилья.

Приморский край за прошедшую неделю уже пережил сильный паводок. До сегодняшнего утра режим ЧС действовал в семи районах и городских округах края. Во вторник уровень воды во всех реках начал снижаться, в среду в регионе не осталось рек, уровень воды в которых достигает опасных отметок. Минувшей ночью количество подтопленных домов в регионе сократилось со 146 до 13.