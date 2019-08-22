Начало суда присяжных над россиянином Никулиным в США перенесли на 9 марта 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Начало суда присяжных над российским гражданином Евгением Никулиным, экстрадированным из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, перенесено на 9 марта 2020 года. Об этом говорится в распоряжении суда, опубликованном в среду.

Предварительно в этот же день в суде Северного округа штата Калифорния в Сан-Франциско будет избран состав жюри присяжных. Заседания по делу Никулина намечены на 11 дней вперед, последнее из них, согласно расписанию, должно состояться 20 марта. В документе указывается, что до начала судебного процесса россиянин будет содержаться под стражей.

Ранее адвокат Аркадий Бух сообщал корреспонденту ТАСС, что жюри присяжных в США приступит к рассмотрению дела Евгения Никулина 13 января следующего года. Позднее стало известно о том, что интересы россиянина на процессе будут представлять не выбранные им адвокаты, а госзащитники.

О деле Никулина

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году.

Чехия 31 марта прошлого года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.