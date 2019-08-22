CNN: в США задержали мужчину, готовившего нападение в гостинице в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Полиция США задержала мужчину, готовившего нападение на постояльцев и работников гостиницы Marriott в городе Лонг-Бич (штат Калифорния). Об этом сообщил в среду начальник полиции города Роберт Луна, его слова приводит телекомпания CNN.

По его данным, речь идет о 37-летнем мужчине по имени Родольфо Монтойя, который подозревается в подготовке вооруженного нападения на сотрудников и гостей отеля, в котором он работал поваром. "У подозреваемого Монтойи были очевидные планы, намерение и средства для осуществления акта жестокости, который мог привести к происшествию с большим количеством жертв", - сказал Луна.

По его данным, дома у мужчины был проведен обыск, во время которого сотрудникам правопорядка удалось изъять несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и магазины повышенной емкости. Судебное заседание по делу подозреваемого намечено на четверг.

Ранее в среду телекомпания ABC сообщала, что за последние две недели полиция США задержала 26 человек, угрожавших устроить массовые бойни в разных американских городах. Как отметила телекомпания, все эти аресты были произведены уже после трагедий в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо).

3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо) - девять человек были убиты, более 20 ранены. Стрелявший успел произвести 41 выстрел перед тем, как его застрелили полицейские.