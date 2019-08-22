Пожар произошел на теплоходе в Петербурге

ТАСС, 22 августа. Пожарные ликвидировали возгорание на борту пассажирского теплохода "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге в ночь на четверг. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

"На теплоходе "Петр Чайковский" на первой палубе в каюте механика происходило горение обстановки на площади 13 кв. м. В 06:10 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовало 50 человек и десять единиц техники.

Согласно данным из открытых источников, "Петр Чайковский" - четырехпалубный круизный теплоход, построенный в 1983 году. На теплоходе 141 каюта.