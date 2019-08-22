Восемь человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Подмосковье

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Восемь человек получили травмы в результате опрокидывания автобуса в Московской области. Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, водитель уснул за рулем.

"В 06:30 мск на 69-м км автодороги М-9 "Балтия" водитель автобуса Golden Dragon совершил съезд с проезжей части дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения", - сказал собеседник агентства, уточнив, что автобус следовал по маршруту Псков - Москва и перевозил 14 человек.

Он также отметил, что водитель автобуса заснул за рулем. По его словам, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.