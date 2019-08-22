{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб, более 300 эвакуировали при пожаре на теплоходе в Петербурге

Он находился в каюте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Человек, который находился в каюте теплохода "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге, где ‪в четверг утром‬ произошел пожар, погиб, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Один погибший, он находился в каюте", - сказал представитель ведомства.

"В момент возгорания на теплоходе находились люди, были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала, все они размещены в ресторане на берегу", - отметил представитель ведомства.

Пожар на четырехпалубном теплоходе, который находился на Октябрьской набережной Петербурга, произошел в четверг около 05:30 мск. По данным МЧС, горение происходило на первой палубе судна. В 06:10 мск пожар был ликвидирован.

Как уточнили ТАСС в городском главке МЧС, горение происходило в каюте механика на площади 13 кв. м, потушить пожар удалось с помощью внутреннего трубопровода теплохода.
 

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В Подмосковье задержали подозреваемого в серии краж на сумму более 4 млн рублей
Полиция возбудила уголовное дело
Читать полностью