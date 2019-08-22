В Подмосковье задержали подозреваемого в серии краж на сумму более 4 млн рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в серии квартирных краж на общую сумму более 4 млн рублей в подмосковном Одинцово. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР Россгвардии задержали ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Королева, подозреваемого в совершении серии краж. Установлено, что злоумышленник путем подбора ключей и взлома личинок замков входных дверей проникал в квартиры, откуда похищал денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы, меховые изделия, иконы и другие ценные вещи", - сказала она.

По ее словам, благодаря записям с камер видеонаблюдения, полицейские установили автомобиль, на котором правонарушитель приезжал на место совершения преступления, после чего оперативники задержали самого подозреваемого по месту жительства. При обыске в его квартире обнаружили и изъяли ранее похищенное имущество.

"Полицейскими установлена причастность злоумышленника к 15 эпизодам противоправной деятельности на территории Одинцовского муниципального района. Общая сумма ущерба составила около 4 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража"). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - отметила глава пресс-службы.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.