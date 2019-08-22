В МЧС назвали возможные причины пожара на теплоходе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнем рассматриваются в качестве основных причин пожара на теплоходе "Петр Чайковский", который загорелся рано утром в четверг на причале в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Рассматриваются все версии, одни из основных - неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнем. Точно будет установлено позже", - сказал представитель ведомства.

Пожар на четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский" на Октябрьской набережной в Петербурге произошел около 5:30 мск. По данным МЧС, загорелась каюта механика, огонь удалось потушить в 6:10 мск с помощью внутреннего пожарного водопровода на судне.

С борта теплохода на берег было эвакуировано более 300 человек. Один человек, по данным МЧС, погиб в результате пожара - он находился в каюте, где произошло ЧП.

Возгорание тушили 50 человек от МЧС России и 10 единиц специальной техники.