СК начал проверку после гибели двух человек на пожаре в доме в Саратова

САРАТОВ, 22 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку после гибели двоих людей на пожаре в частично расселенном доме в центре Саратова. Также в результате ЧП один человек пострадал, сообщает в четверг пресс-служба Следственного управления СК РФ области.

В ночь на четверг произошел пожар в частично расселенном доме по улице Вольской, 8. Площадь пожара составила, по предварительным данным, 600 кв. м. К настоящему моменту пожар ликвидирован. По уточненным данным, в результате ЧП погибли мужчина и женщина, еще одна женщина пострадала.

"Следователями СК проводится проверка по факту гибели двоих человек на пожаре в Октябрьском районе. Произошло возгорание двухэтажного деревянного жилого дома, старой постройки. После тушения огня в доме обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление продуктами горения", - уточняется в сообщении, распространенном ведомством.

По данным следователей, признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Однако, не исключается поджог здания. "По предварительным данным, очаг возгорания находился снаружи с торцевой части здания", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники полиции уже устанавливают и разыскивают людей, которые могут быть причастны к возгоранию. Также назначены экспертизы, которые определят точные причины гибели людей и причину ЧП.