Найденную в лесу девочку доставят в Нижний Новгород бортом санавиации

ТАСС, 22 августа. Борт санавиации доставит в четверг в Нижний Новгород пятилетнюю девочку, найденную в лесу у села Степановка Воскресенского района. Ее нашли на четвертые сутки поисков с сильным обезвоживанием, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Принято решение доставить ребенка силами санитарной авиации на дальнейшее обследование и лечение в детскую областную больницу", - сказали в ведомстве.

Девочка, приехавшая в Степановку к родственникам, пропала в лесу днем 18 августа. По факту ее безвестного исчезновения возбудили уголовное дело. Поиски ребенка велись более трех суток, в них были задействованы около тысячи человек - сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители. Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое.