Женщина, пострадавшая на пожаре в доме в центре Саратова, находится в тяжелом состоянии

САРАТОВ, 22 августа. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние женщины, пострадавшей во время пожара в доме в центре Саратова, как тяжелое, сообщили в четверг ТАСС в Министерстве здравоохранения области.

Пожар произошел в ночь на четверг в частично расселенном доме по улице Вольской, 8. По уточненным данным, в результате ЧП погибли мужчина и женщина, еще одна женщина пострадала.

"Пострадавшая женщина, 50 лет, доставлена в больницу в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пострадавшей оказывается вся необходимая помощь, для этого есть все необходимые средства и медикаменты.

Площадь пожара составила, по предварительным данным, 600 кв. м. К настоящему моменту пожар ликвидирован. СК начал проверку, предварительно, причиной ЧП мог стать поджог.