Петербургские врачи прилетели в Турцию для оценки состояния пострадавшей девочки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Врачи-реаниматологи из Санкт-Петербурга прилетели в Турцию для осмотра и оценки состояния пострадавшей в Бодруме 12-летней девочки. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации губернатора города.

В генконсульстве РФ в Анталье ранее сообщили, что 12-летнюю россиянку, которую 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, экстренно госпитализировали. Она находится в критическом состоянии.

"Команда реаниматологов из Петербурга сегодня ночью прилетела в Турцию. Они проведут осмотр девочки и оценят ее состояние", - сказали в пресс-службе.

Накануне главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов после видеоконференции с турецкими врачами рассказал, что состояние юной россиянки остается крайне тяжелым, она находится в глубокой коме. По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.

Врачи надеются, что в четверг состояние позволит транспортировать ребенка и провести визуализацию центральной нервной системы, провести КТ и МРТ, которые еще не проведены и которые позволили бы более детально оценить состояние, добавил Копылов. Власти Санкт-Петербурга готовы оказать всю необходимую помощь семье пострадавшей в Турции девочки.

Как отметили 20 августа в российском посольстве в Анкаре, сотрудники генконсульства России в Анталье связались с представителями страховой компании, клиентами которой являются члены семьи пострадавшего ребенка. Там подтвердили, что случай признан страховым и основные расходы на лечение и медицинское обслуживание будут возмещены за счет предусмотренных договором лимитов. По имеющимся у генконсульства данным, со стороны принимающей туристической компании "Одеон турс" также предпринимаются меры по оказанию содействия членам семьи пострадавшей, в том числе предоставлены услуги переводчика.