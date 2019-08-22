Две трети Белогорска в Приамурье остались без воды из-за аварии на трубопроводе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 августа. /ТАСС/. Коммунальные службы экстренно отключили водоснабжение в Белогорске Амурской области из-за аварии на трубопроводе, без горячей и холодной воды остались две трети города, сообщила в четверг пресс-служба главы города.

"Экстренное отключение водоснабжения произвели коммунальные службы Белогорска в 12:00 (06:00 мск) 22 августа. Вынужденная мера связана с устранением аварийной ситуации на магистральном трубопроводе центральной канализационно-насосной станции, расположенной по ул. Маяковского. Без горячей и холодной воды ориентировочно до 20:00 (14:00 мск) осталось две трети города, за исключением микрорайонов "Транспортный", "Амурсельмаш". Под отключение попадает не только жилой благоустроенный фонд, но и объекты социальной сферы", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в администрации Белогорска, под отключение от водоснабжения попали более 60 жилых домов и несколько соцобъектов, среди которых белогорская больница, обслуживающая население города и близлежащих районов.

По словам директора Водоканала Белогорска Вячеслава Остапенко, которые приводятся в сообщении, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий и изношенности сетей. "Провал грунта спровоцировал облом трубы диаметром в 1 м, залегает она на глубине 6 м, забилась песком. Необходимо в срочном порядке выполнить ремонтно-восстановительные мероприятия. Устранить аварию постараемся предельно оперативно, участок будет вскрыт спецтехникой, которой фактически в Белогорске нет. Достигнута договоренность о привлечении машины из Благовещенска, она уже на пути в город", - цитирует Остапенко пресс-служба.

Отмечается, что ремонтно-восстановительным бригадам предстоит вскрыть участок, извлечь поврежденную магистраль протяженностью около 20 м и установить новую трубу. Жителям Белогорска на время ремонтных работ необходимо запастись водой для первостепенных нужд.

Белогорск с населением свыше 66 тыс. человек - второй по величине город Амурской области, крупная узловая станция на Транссибирской магистрали.