Уголовное дело возбудили после поджога мужчины на юге Москвы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - сказала Иванова.

По подозрению в поджоге задержан мужчина 1982 года рождения. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о заключении его под стражу.

Днем 21 августа мужчина распивал спиртные напитки во дворе дома на Касимовской улице в столичном районе Восточное Бирюлево. Проходивший мимо местный житель сделал ему замечание, а в ходе ссоры на почве внезапно возникшей личной неприязни решил сжечь его заживо. Он облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью из пластиковой канистры и поджег. Потерпевший госпитализирован с ожогами 2-й и 3-й степеней.