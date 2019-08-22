В Петербурге после пожара на теплоходе возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после пожара на теплоходе "Петр Чайковский", который загорелся рано утром в четверг на причале в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту пожара на теплоходе "Петр Чайковский", пришвартованном на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказали в управлении.

Пожар на четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский" на Октябрьской набережной в Петербурге произошел около 05:30 мск. По данным МЧС, загорелась каюта механика, огонь удалось потушить в 06:10 мск с помощью внутреннего пожарного водопровода на судне. По данным СК, в результате пожара погиб член экипажа 1994 года рождения.

С борта теплохода на берег эвакуировали более 300 человек. По данным спасателей, неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнем рассматриваются в качестве основных причин пожара.